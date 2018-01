Kaks USA senaatorit palusid luurejuhil Trumpi säutse hinnata

Senati luurekomitee liikmed Martin Heinrich ja Ron Wyden palusid luurekoordinaator (DNI) Daniel Coatsil «hinnata riski USA-le, riigi huvidele ning teenistujatele», mida kujutab endast 2. jaanuarist pärinev Trumpi säuts.

President edastas säutsuga Põhja-Korea riigijuhile Kim Jong-unile varjatud ähvarduse.

«Põhja-Korea liider teatas äsja, et tal on tuumanupp kogu aeg laual käeulatuses. Keegi sellest tühjaks kurnatud ja nälgivast režiimist võiks teda informeerida, et mul on samuti tuumanupp, aga see on palju suurem ja võimsam, kui tema oma ja minu nupp töötab,» kirjutas Trump teisipäeval.

Kim ütles uusaastatervituses muu hulgas, et tuumanupp on tal alati laual käeulatuses. Põhja-Korea liider kutsus aastakõnes ühtlasi riiki ja rahvast üles tõhustama veelgi ballistiliste rakettide ja tuumalõhkepeade tootmist, et tagada enda kaitsevõime.

Heinrich ja Wyden ütlesid, et paluvad luurekogukonnal hinnata Trumpi säutsude mõju Washingtoni usaldusväärsusele.

«Me taotleme, et hinnang käsitleks Põhja-Korea tõenäolist vastust presidendi 2. jaanuari säutsule, presidendi teistele ähvardavatele säutsudele ja avaldustele ning seda, kas selline retoorika toimib heidutuse või provokatsioonina,» ütlesid senaatorid.