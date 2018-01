2018. aasta kümme tõsisemat konfliktikollet

8. Kongo

President Joseph Kabila keeldumine võimust taganeda ähvardab paisutada niigi maailma üht suurimat humanitaarkriisi kollet veelgi. Kabila suutis sujuvalt taganeda Saint Sylvesteri leppe tingimustest, mille kohaselt oleks pidanud eelmise aasta lõpus toimuma uued valimised. Novembris otsustas valimiskomisjon, et uued valimised korraldatakse hoopis 2018. aasta lõpus, pikendades Kabila valitsusaega veel aasta võrra.

President Kabila tagasiastumist nõudnud meeleavaldustel viga saanud Kongo katoliiklane. | FOTO: JOHN WESSELS/AFP

Riigi opositsiooni lõhestumine ja rahvusvahelise tähelepanu kahanemine võib tähendada, et režiimi karmikäeline tegevus paiskab riigi täielikku kaosesse ja mõjutab nii ka naaberriikide habrast tasakaalu. Kokkupõrgetes on hukkunud juba üle 3000 inimese.

9. Ukraina

Konflikt Ida-Ukrainas on nõudnud üle 10 000 inimelu ja toonud kaasa tõsise humanitaarkriisi. Separatistide käes olevad alad sõltuvad Moskvast, Minski kokkulepe on aga seal, kus varemgi. Ukraina kodanikud on tüdinud suutmatusest kriisi lahendada ja ka reformimeelsed elanikud on valitsuses ja endiselt lokkavas korruptsioonis üha enam pettunud.

Isehakanud Donetski Rahvavabariigi toetajad. | FOTO: ALEKSEY FILIPPOV/AFP

Aeg-ajalt kahe poole vahel sõjategevus intensiivistub, et siis taas vaibuda. Diplomaatilise patiseisu tõttu ei ole konflikti lahendust lähemal ajal näha.

10. Venezuela

Asjad Venezuelas pöörasid 2017. aastal veelgi enam halvemuse poole. President Nicolás Maduro juhtimise all on riik kukkunud sügavasse majandus- ja humanitaarkriisi ja tõenäoliselt ei lähe majanduse vabalangusega asjad ka sel aastal paremaks.

Eripolitsei ja meeleavaldajate kokkupõrked San Cristobalis. | FOTO: CARLOS EDUARDO RAMIREZ/REUTERS

Majanduslikud raskused ja rahulolematus valitsusega tõid kaasa laialdased meeleavaldused, mida riigi korrakaitsejõud ja sõjavägi asusid vägivaldselt maha suruma. Kukkupõrgetes on hukkunud üle 120 inimese.

Opositsioonipoliitikud ootavad pikisilmi 2018. aasta lõpus aset leidvaid valimisi, kuid Maduro ei pruugi minna vabade ja ausate valimiste teed. President võib valimiste korraldamist üldse saboteerida, kutsudes riigi julgeolekuolukorra tõttu neid ära jätma.

2018. aasta tõenäolised arengud on majandusnäitajate halvenemine, humanitaarkatastroofi süvenemine ja Venezuela elanike üha suurenev väljaränne.