Kindral Terras Saksa väljaandele: Zapadil harjutati ulatuslikku sõda NATO vastu

Terras kinnitas muu hulgas Bildile, et Eestil ei ole mingit soovi korrata vana viga ja oma iseseisvus kahe türanni salaleppe tõttu kaotada. Seetõttu tehakse kindrali sõnul palju selle nimel, et Eesti kaitsevõimet parandada. «Eesti kaitsevägi on kasvanud 25 000 reservväelaseni. 2015. aastal korraldasime mobilisatsiooniõppuse, milles osales 14 000 sõdurit,» ütles Terras ja lisas, et reservväelased on võimalik mobiliseerida 24 tunni jooksul.

Zapadi ametlikud (helepunane) ja mitteametlikud (tumedam punane) harjutusalad. | FOTO: Kuvatõmmis

Samas tunnistas Terras Bildile, et Eestit on võimalik efektiivselt kaitsta vaid NATO abiga. «Ma rõhutan, Zapad 2017-ga simuleeris Venemaa suuremahulist rünnakut NATO vastu. See polnud suunatud Balti riikide pihta. Selle õppuse suurus ja ulatus oli kordades suurem, kui ametlikult väideti.»

Terras märkis, et korraldatud uuringute põhja pole Eesti venekeelse elanikkonna hulgas märkimisväärset valitsusvastast meeleolu. «Venekeelne vähemus on kõikjal meie sõjaväe üksustes tugevalt esindatud.»

