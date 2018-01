Inimõigused imbuvad nutirakenduste algoritmidesse

«Käes on aeg, kus uusi tehnoloogiad ja rakendusi välja töötades peab arvestama ka inimõiguslike aspektidega,» ütleb Griffiths.

Seetõttu alustas Amnesty möödunud aastal Silicon Valleys uue algatusega «Partnership on Artificial Intelligence», mille eesmärk on hakata tegema tehisintellekti vallas tihedamat koostööd maailma IT Mekas tegutsevate tehnoloogiafirmadega.

«Praeguseks me juba teame, et näiteks panganduses või politseitöös kasutatavad andmesüsteemid võivad vähemuste või vaeste diskrimineerimist suurendada,» märkis Griffiths, tuues näite USAst, kus on kasutusel andmebaasid, mille eesmärk on portreteerida võimalikke kurjategijaid. Niisiis annab tehnoloogia politseile võimaluse jälitada teatud tunnuste põhjal inimesi, kelle puhul eeldatakse, et nad võivad saada kurjategijateks.

«Hijutisest [uuriva ajakirjanduse portaali] ProPublica raportist selgus aga, et USA politsei kasutatas ühe erafirma väljatöötatud algoritmi, mille loogika – eeldada, et kuritegelikule teele satuvad suurema tõenäosusega afroameeriklased, mitte valged – oli väär,» ütleb ta.

David Griffiths 8. detsembril Tallinnas esinemas Inimõiguste konverentsil. | FOTO: Inimõiguste Instituut

Tehnoloogiat puudutavad eetikaküsimused on seega aina enam päevakorral. «Inimeelarvamusi saab kergesti tõlkida tarkvarakeelde, kus need pannakse objektiivsuse sildi alla. Aga kes siis neid algoritme, mida me iga päev üha rohkem ja rohkem kasutame, kontrollib?» küsib ta.

Griffithsi sõnul on seega kriitilise tähtsusega, et inimõigusorganisatsioonid oleksid laua ümber juba siis, kui käsil on alles rakenduste disainimisfaas, mitte oodata, kui need on juba valmis ja püüda neid siis kohandada.

«Me ei saa oodata veel viis aastat,» ütleb ta, rõhutades, et see on ainus võimalus garanteerida, et tehisintellekti kasutamisega ei kao silmist eesmärk liikuda võrdsema ja õiglasema ühiskonna poole.