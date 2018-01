Trumpi valitsusest raamatu kirjutanud Wolff: president pole enam kellegi meelest usaldusväärne

Wolff, kes veetis oma raamatu jaoks materjali kogudes Trumpi Valges Majas kuid, vastas presidendi väidetele, et teos on täis valesid.

Trumpi advokaadid üritasid raamatu, mis kannab nime «Fire and Fury: Inside the Trump White House » avaldamist peatada. Seetõttu paisati see poelettidele plaanitust varem.

Wolff ütles Ühendriikide telesaates NBC's Today, et kogu Valge Maja meeskond peab presidenti lapseks. «Sellega peavad nad silmas, et ta vajab kohest rahuldust. Kõik keerleb tema ümber.»

«See mees ei loe, ei kuula. Ta on täiesti ettearvamatu,» lisas Wolff.