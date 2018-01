Inglise vikaar määras hilinevatele pruutidele trahvi

Anglikaani kiriku vikaar John Corbyn ütles, et kehtestas reegli oma kahes kirikus pärast seda, kui kaks järjestikust abielu edasi lükkusid. «Mu meeskond tunneb end veidi ärakasutatuna. Muretsesime, et sellest saab tava.»

Paaridel palutakse enne tseremooniat vikaarile esitada 100- naelane (135 eurot) tšekk. Kui pruut hilineb jätab ta selle endale ja jagab raha orelimängija, koori ja kellameestega.

Ainus erand reeglile on hilinemine ummiku või tõelise põhjuse tõttu. Corbyni sõnul on trahv seni oma eesmärki täitnud ja pruudid on seni hoopis 10 minutit varem saabunud. «Sel oli soovitud efekt.»