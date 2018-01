Amnesty International: inimõigused on kriisis

Alates 2014. aastast maailma ühe mõjukama inimõigusorganisatsiooni heaks töötanud eksperdi sõnul oleme globaalses mõttes praegu väga keerulises olukorras.

«Kriisid üle maailma on võimendunud,» ütleb ta, lisades, et samuti on kasvanud konfliktide üldarv. «Riigid, kes enne inimõiguste eest seisid, panevad need nüüd küsimuse alla.»

Samuti hakkavad tema sõnul konfliktides kaduma nn punased jooned ehk miski pole enam tabu. «2016. aastast alates on koolide ja haiglate pommitamine tavaline sõjastrateegia,» nendib ta.

Kõrgemat hinda kui kunagi varem tuleb maksta ka inimõiguste eest seisjatel. «Neile on osaks saanud ähvardused ja kriminaalsüüdistused, isegi surm,» lausub Griffiths.

Inimõigusorganisatsiooni Front Line Defenders andmetel tapeti 2016. aastal vähemalt 281 inimõiguslast. Võrreldes 2015. aastaga on see arv kahekordistunud. «Ja need on vaid juhtumid, mida teame,» täpsustab Griffiths.

Kindlasti ei nõustu ta aga väitega, et inimõigused on lääne leiutis ega saagi saagi sobituda näiteks Lähis-Ida kultuuriruumi.

«See on täielik müüt! Inimõiguste ülddeklaratsiooni võtsid vastu kõik riigid,» ütleb ta, lisades, et tegemist on vaid paljude valitsuste jaoks mugava ettekäändega.

«Meie põhimõte on, et on inimõigusrikkumisi tuleb uurida maailma eri paigus,» jätkab Griffiths.

Seepärast tegutseb Amnesty International rohkem kui 150 riigis üle maailma, kus neil on üle seitsme miljoni liikme.

«Me oleme lihtsalt harjunud nägema, et inimõiguste rikkumist mujal maailmas toovad esile eurooplased, aga see võib olla ka teistpidi,» sõnab ta.

Griffithsi hinnangul on inimõiguste kriis kahetasandiline: «See on on kriis nii maailmas meie ümber kui ka kriis inimõigusliikumise sees.»

Tal on aga välja pakkuda plaan, kuidas olukorda parandada. Inimõigustest räägitakse nimelt tihti seaduste ja regulatsioonide keeles ning seda tehakse kohtutes ja ÜRO koosolekusaalides. Asja muudaks see, kui inimõigusliikumised oleksid nõus ka oma käsi määrima.

«On tekkinud lõhe: inimõigused on muutunud veretuteks, kliiniliseks ja eraldatuks. Me peame aga olema kohal seal, kus käib tegelik võitlus,» arvab Griffiths.

Teine suur murekoht on Griffithsi sõnul inimõiguste teisejärguliseks kuulutamine.

«Julgeoleku- ja majandusküsimused on saanud tähtsamaks kui põhiõiguste tagamine,» ütleb ta, lisades, et eriti tugevasti piiratakse inimeste põhiõigusi terrorismivastase võitluse kattevarju all.

Griffiths põhjendab seda ka populismi tõusuga. «Maailmas tõstab pead demoniseerimise poliitika – terveid inimgruppe kuulutatakse ohtlikuks – ning maailmaliidrid ei ole sellele piisavalt vastu hakanud ja inimõiguste eest seisnud,» leiab Griffiths.

Arvestades, kui palju tähelepanu on saanud seisukoht, et põgenike vastuvõtmine suurendab terroriohtu Euroopas, on arusaadav, et see kõik tekitab inimestes hirmu, mida populistid ära kasutavad, selgitab inimõiguslane. «Me kõik teame, et poliitika on räpane värk,» märgib ta.

Kolmandaks mõjutab Griffithsi hinnangul inimõigusi kiirelt arenev tehnoloogia ja tehisintellekti laialdasem kasutuselevõtmine.

«Tehnoloogia muudab seda, mida inimeseks olemine üldse tähendab. Geeni- ja tervisetehnoloogia laiemalt võivad tulevikus luua aluse üliinimeste aretamiseks, mis vaid võimendab praegu maailmas eksisteerivat ebavõrdsust,» sõnab ta.

Teisalt on see aga andnud ka enneolematuid võimalusi. Griffiths toob näite rohingjade konfliktist ehk Myanmaris elava moslemivähemuse diskrimineerimisest, mida Amnesty hinnangul võiks võrrelda apartheidiga.

«Meil õnnestus saada Arakani osariigi kohalt satelliidiandmed ning koos ohvrite lugude ja nende mobiilipiltidega andis see detailse ülevaate, mis seal tegelikult toimus ja milliseid rikkumisi toime pandi,» üteb ta.