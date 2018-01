Saksamaa tippajakirjanik: Venemaa aitab Süürias ISISt

Järsku, oktoobri lõpus ja novembri alguses ilmus ISIS välja mässuliste aladel Loode-Süürias, Idlibis ja Hamas. Need on suurimad mässuliste alad, kus elab üle kahe miljoni inimese. Seda ei suutnud uskuda isegi ISISega 2014. aastal võidelnud teised islamistid, kes arvasid, et ISIS on sellest piirkonnast kadunud.

Deir ez-Zori ja ISISe uue ilmumispaiga vahel on 270 kilomeetrit režiimi kontrolli all olevaid alasid, kus lendavad Venemaa lennukid ja droonid. Järsku ilmuvad eikuskilt tankid, veokid ja tuhanded võitlejad. Kõik opositsiooni uudisteagentuurid ning USA ja Suurbritannia allikad näitasid, et ISIS on seal ja tuli sinna režiimi aladelt.

Üks noor Hollandist pärinev ISISe võitleja kirjutas oma perele septembris Deir ez-Zorist ja rääkis, kuidas ta seal vajadusel surmani võitleb. Detsembri alguses kirjutas teine hollandlasest ISISe võitleja esimese perekonnale, et ta sai surma Hama provintsis võideldes. Me teame, et ta liikus 270 kilomeetrit. Paljud neist ei suhtle välismaailmaga, aga eurooplased suhtlevad perekondade ja avalikkusega, seega teadsime kindlalt, et ta läbis need alad.

Piirkonnas on palju Venemaa lennukeid. Veidi aega tagasi tuli kolmas või neljas teade Venemaa taandumisest, mis pole tõsi. Võin näidata detsembri keskpaigast pärinevaid videoid sellest, kuidas Vene lennukid ründavad Idlibi provintsis mässulisi lennukitega Su-25, mida Assadil pole. On selge, et Venemaa võitleb seal endiselt. Näeme ka uusi laevu liikumas Bosporuse väinast Süüriasse.

Toimuvad Venemaa õhurünnakud ja mässuliste kontrollitud alade inimesed filmivad neid. Sealt on näha, et kunagi ei rünnata ISISt, vaid hoopis külasid, mida kontrollivad mässulised.

ISIS liigub läbi režiimi alade ning on alust arvata, et nad saavad režiimi aladel täiendusi oma varudele.

Kõige olulisem on see, et keegi ei vaidle sellele informatsioonile vastu. Olen kontaktis ka mitmete Assadi pooldajatega, kes küsivad: «Miks me peaksime neid peatama? Las islamistid tapavad üksteist ja siis tapavad valitsusväed need, kes on alles!» Nad tunnistavad, et jah, järsku on ISIS 270 kilomeetrit liikunud.

ISIS on Venemaa ja Assadi jaoks olnud oluline faktor, sest kui on ISIS, on võimalik maailmale maha müüa idee, justkui oleks Süürias valik Assadi ja ISISe vahel. Tegelikult on need valikud oluliselt keerukamad, sest on hulgaliselt erinevaid mässulisi ja aktiviste, kellest paljud on nüüdseks põgenenud.

2011. aasta ülestõusuga nõuti demokraatiat, mitte islamismi. Üks aasta hiljem formeerus Al-Qaeda esimest korda, kolm aastat hiljem ISIS. Paljud meist unustavad nüüd selle ja arvavad, et tegu oli islamistliku ülestõusuga ning valik oli Assadi ja islamistide vahel.

Kas näete ka ameeriklastel mingit muud eesmärki peale ISISe hävitamise?

Ameeriklastel on ISISe-vastane eesmärk. Nende võitlus pole suunatud Assadi, Venemaa ega Iraani vastu, kuigi Iraan tekitab koridori Teheranist Beirutisse, ja selle kohta on olemas tõendid.