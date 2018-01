Macron: Türgi ELiga liitumise kõnelustega pole praegu võimalik edasi liikuda

«Mis puudutab suhet Euroopa Liiduga, siis on selge, et hiljutised arengud ja valikud ei luba astuda mingeid edusamme selles protsessis,» lausus Macron Pariisis ühisel pressikonverentsil visiidil viibiva Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga.

Erdoğani tervitati Pariisis meeleavaldustega, milles protestiti Türgis meediavabadusele ja inimõigustele kehtestatud piirangute vastu.

Umbes 30 aktivisti organisatsioonist Piirideta Reporterid avaldas meelt Türgi saatkonna juures ja kümmekond, valdavalt kurdi rahvusest protestijat üritas ebaõnnestunult pääseda Prantsuse presidendi Élysée residentsi.

Prantsuse Kommunistlik Partei ja teised vasakpoolsed erakonnad on kritiseerinud Erdoğani visiiti, mis toimub päev enne kolme kurdiaktivisti tapmise viiendat aastapäeva.

«Prantsuse justiitssüsteem on välja toonud, et selle kuriteoga on seotud Türgi salateenistused,» ütles erakond.

Erdoğan külastab Prantsusmaad esmakordselt pärast Türgis 2016. aasta juulis toimunud riigipöördekatset. Ankara on putšile järgnevalt vahistanud umbes 50 000 inimest ja vallandanud riigiametist umbes 110 000 inimest.