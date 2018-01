Basra peapiiskop võitleb migratsiooniga

«Meie patriarh on öelnud, et Iraagis pole kristlast, kes poleks saanud ähvarduskirja või kellelt poleks nõutud riigist lahkumist,» sõnab Al-Naufali. Paarkümmend preestrit on langenud inimröövi ohvriks või saanud kuuliga ähvarduskirja. Peapiiskop Al-Naufali nende seas.

Rünnakud majanduslikel põhjustel

Al-Naufali märgib, et mitte alati pole tagakiusamise põhjused religioossed. «Mõnikord on see poliitiline, mõnikord majanduslik, mõnikord usuline,» ütleb ta, rõhutades, et moslemite enamus – eriti šiiidid – on kristlaste suhtes neutraalsed või suisa sõbralikud. Fanaatikud aga ei häbene mošees teatada, et kristlased on sigade ja ahvide pojad.

Märkimisväärne osa rünnakuist kristlaste vastu on ajendatud majanduslikest põhjustest. «Nad on avastanud, et kristlastel on kõrge haridustase, kinnisvara, nad on arstid, neil on haiglad, erakoolid. Nad ründavad kristlasi, et saada raha,» ütleb peapiiskop.

Samamoodi on kristlaste lahkumise põhjused peale julgeolekuliste ka majanduslikud. «Vaesus kasvas ja kasvab siiani, sest kogu Iraagi riigieelarve on kulutatud ISISega võitlemisele. Suur osa infrastruktuurist on hävitatud. Mitte ainult kirikud ja mošeed,» sõnab vaimulik, kelle hinnangul elavad ligi pooled Basra elanikud allpool vaesuspiiri.

Peale kiuslike islamistide süvendavad emigratsiooniprobleemi juba välismaal olevad kaldealased. «Need, kes on näiteks Austraalias ja USAs, meelitavad teisi ära – ütlevad, et Iraagis pole tulevikku, tulge,» kurdab peapiiskop.

Kirik, kes kardab oma kadumist juhul, kui kristlased emigreeruvad, püüab hingi toetada ka materiaalselt. Neile, kes otsustavad tagasi Iraaki tulla, ostetakse lennupileteid. Kodukanti naasnud peredele saadetakse toidukorve ning aidatakse arstiabi ja ravimite eest tasumisel. Noortele makstakse kinni transport ülikoolis käimiseks.

Toetus selleks tuleb suuresti lääne katoliiklastelt annetusi koguvalt organisatsioonilt Aid to the Church in Need. Kui Al-Naufalilt küsida, kuidas saaksid lääneriigid Iraagi kristlasi aidata, nimetab ta esimese asjana poliitilist toetust. Teisena palub ta aidata tagada kristlaste julgeolek Iraagis.

Alles kolmandana märgib ta, et kui on soovi rahaliselt toetada, võiks aidata kristlastel avada oma töökodasid ja parandada maju – et nad saaksid jääda oma koju Iraaki, mis on olnud kristlaste kodupiirkond algusest peale, sadu, mõnel juhul üle tuhande aasta varem kui sellest sai Euroopa usk.

«Me kardame järgmist tagakiusamiste lainet, see oleks kristlaste lõpp,» sõnab peapiiskop.