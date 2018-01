Video: USA hävitajad saadavad Läänemere kohal Vene lennukeid

USA hävitajad saadeti umbes 30 korral tuvastama lennukit, mis ei järginud rahvusvahelisi lennundusreegleid ja lähenes Balti õhuruumile. Kõik saadetud lennukid olid pärit Venemaalt, lausus USA Euroopa ja Aafrika õhuväejuhatuse pressiesindaja kapten Kay Nissen.

Saatmiste arv on võrreldav USA varasemate Balti õhuturbe rotatsioonidega. Sel korral langes suur osa saatmistest rotatsiooni algusajale, sest piirkonnas toimus sel ajal Vene-Valgevene sõjaõppus Zapad, ütles Nissen portaali Stars and Stripes vahendusel.

Kõik saatmised olid turvalised ja tavapärased, lisas Nissen. See tähendab, et need olid kooskõlas Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) juhistega, kirjutas portaal.

Missioonil osales umbes 140 USA sõdurit ja algselt seitse hävitajat F-15C Eagle, mis paigutati Leetu Šiauliai lennuväebaasi. Nisseni sõnul vähendati novembris hävitajate arv neljale.

Missiooni lõpu raames avaldas USA õhuvägi ka video kahest Baltimaade õhuruumi lähedal toimunud Vene lennukite saatmisest, millest üks toimus 23. novembril ja teine 13. detsembril.

Esmaspäeval võtab USA-lt vahetuse üle Taani, mille neli hävituslennukit F-16 on juba Leedus. Kolmapäeval annab Ämarist Balti õhuruumi valvav Belgia vahetuse üle Itaaliale, mis saadab Eestisse neli hävituslennukit Eurofighter Typhoon.