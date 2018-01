Raamat: Trumpil pole aega Euroopale mõelda

Ajakirjanik Michael Wolff pakub võimaliku seletuse Trumpi segasevõitu suhtumisele Euroopa liitlastesse. Nimelt väidab ajakirjanik, et Trump on välisliitlastega suhtlemiseks liiga hõivatud oma administratsiooni probleemidega ega ole selleks ka piisavalt kompetentne.

Näiteks kulutas Trump väidetavalt suurema osa eelmisel aastal Hamburgis toimunud G20 tippkohtumisest, et mõelda välja, kuidas tema perekond võiks Vene sidemete uurimise osas edasi tegutseda.

Trumpi Euroopa-kaugusest räägib seegi, et Wolffi raamatus tõstatub Trumpi puhul välisriikide teema (välja arvatud Venemaa ja Hiina) vaid paaril korral.

Presidendi välisvisiite on varjutanud ka Trumpi meeskonna ja Venemaa esindajate vahelist kokkumängu puudutav uurimus, millega ta välispoliitika ajamise asemel tegeleb.

Hamburgist naastes ei olnud Trumpi mõtteis sidemete arendamine majandusliitlastega vaid Donald Trump Jr.-i kohtumine Vene advokaadiga.

Valge Maja on öelnud, et raamat on täis valesid ja saatis kirjastusele Henry Holt & Co. palve raamatu ilmumine peatada. Vastuseks sellele tõstis kirjastus teose ilmumiskuupäeva plaanitust mitu päeva varasemaks.