Raamatu autor usub, et Trump paneb ameti maha

Raamatu autor ütles eile BBC usutluses, et teoses kirjeldatud asjaolud sunnivad riigipead millalgi ametist tagasi astuma.

«Nüüd on ilmnenud selge «keisri uued rõivad» nähtus. Minu jutustatud lugu näitab presidentuuri viisil, mis paneb inimesi kõikjal tõdema, et ta (Trump) ei tule oma ülesannetega toime. Keisril ei ole rõivaid,» lausus Wolff BBC-le.

Wolffi sõnul on kõik Valgesse Majja tööle tulnud pidanud tunnistama, et Trump ei ole oma ülesannete kõrgusel: «Ta ei loe, ta ei kuula, ta ei ole mitte millestki huvitatud.»

Wolffi väitel on presidendi füüsiline ja vaimne seisund Valges Majas pidevaks kõneaineks. Ta ütles, et Trumpi abid näevad presidenti lapsena, kes vajab viivitamatut tunnustust.

Vastuseks väidetele kehvast vaimsest seisundist kirjutas Trump: «Tegelikult on minu suurimad tugevused kogu elu olnud vaimne stabiilsus ja, nagu, väga tark olemine.»

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....