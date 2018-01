Muutlikud ilmaolud on tõstnud Saksa jõed üle kallaste

Päevi kestnud vihmasadu ja sulav lumi on tõstnud mitme Saksamaa jõe veetaset mitme meetri võrra. Ametnikud hoiatavad, et veetaseme tõus jätkub kogu nädalavahetuse.

Tormi Eleanor paduvihmad on mõjutanud eriti tugevalt Reini jõge. Mainzi linna võimud on teatanud, et mitmes kohas on jõgi tõusnud üle kallaste ja vett tuleb kiiresti juurde.

Authorities take precautions as rivers across Germany continue to flood: https://t.co/5wIsPVioXn pic.twitter.com/dC6YYrpJvX — dwnews (@dwnews) January 6, 2018

Kölnis oodatakse homseks Reini veetaseme tõusu kuni 9 meetrini. Piirkonnas on jõe tavaline veetase 3,5 meetrit.

Reini jõgi on Kölnis tuntavalt üle normi. | FOTO: OLIVER BERG/AFP

Düsseldorf on asunud aga vana sadama ümbrust kindlustama, et hoida madalat vanalinna üleujutuste eest. Veetaseme tõusu korral on jõe kaldal asuvad restoranid sunnitud uksed sulgema. Samuti on liikluseks suletud mõned madalamad sillad.

Mitmetes Reinimaa piirkondades on piiratud laevaliiklust ning kogu transport peatatakse tõenäoliselt täielikult kui jõe veetase 9 meetrini jõuab.

Kõige tõsisemad üleujutuse tagajärjed on seni Doonau jõe kallastel, kus mitmed majad on saanud veekahjustusi. Kuigi jõe veetase on hakanud langema, hoiatatakse kohalikke uue võimaliku üleujutuse eest, mis võib tuua kaasa ka elanike evakueerimise.

Päästetöötajad püstitavad Moselle`i ääres asuva Alfi küla kaitsmiseks tõkkeid. | FOTO: WOLFGANG RATTAY/REUTERS

Moselle`i jõgi on samuti pidevalt tõusnud ja veetaseme langemist lähiajal veel oodata ei ole. Kolme Euroopa riiki läbiva jõe veetase on jõudnud 7 meetrini ning laevaliiklus on jõel mitmeks päevaks suletud.

Veetaseme tõus mõjutab ka väiksemaid jõgesid. Neckari jõgi on laevatamiseks suletud ning vesi on valgunud ümbruskaudsetesse asulatesse.

Neckari ääres asuva Heidelbergi tänavad on vee all. | FOTO: Uwe Anspach/AP

Vähemal määral on veetaseme tõus mõjutanud ka Maini, Saari ja Weseri jõgesid.