Saksamaa ja Türgi tõotasid suhteid siluda

Kahe NATO partnerriigi suhted on viimastel aastatel rängalt kiiva kiskunud. Seda eriti pärast Türgi 2016. aasta riigipöördekatset ja sellele järgnenud jõulisi meetmeid, mille käigus vahistati kümneid tuhandeid inimesi, teiste seas mitu Saksa või topeltkodakondsusega isikut.

«Me oleme mõlemad võtnud endale ülesande teha kõik võimalik ületamaks raskused Saksa-Türgi suhetes,»» ütles Gabriel, kes võõrustas Çavuşoğlut oma kodus Goslaris.

Tema sõnul oli neil vastastikuse lugupidamise vaimus avatud jutuajamine, kuigi nad ei jaganud samu vaateid kõigis küsimustes.

Çavuşoğlu siiski hoiatas Berliini Türgi noomimise või ähvardamise eest, öeldes: «Need ei ole meie hinnangul head meetodid.» Ühtlasi kutsus ta üles looma tihedamaid majandussuhteid, mis rajaneksid dialoogil, vastastikusel mõistmisel ja koostööl.

Eile kohtusid Pariisis Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ja tema Prantsuse ametivend Emmanuel Macron, kes hoiatas, et kõnelustel Türgi liitumiseks Euroopa Liiduga pole praegu võimalik edasi liikuda.

Saksamaa, kus elab kolm miljonit türklast, soovitas mullu investoritel ja puhkajatel Türgit vältida ja ärgitas kärpima EL-i rahastust, mis on seotud Türgi liitumkõnelustega.

Ankara on viimastel nädalatel siiski andnud mõista, et soovib naasta soojemate suhete juurde EL-i ja Saksamaaga ajal, mil suhted USA, Iisraeli ja mõne Pärsia lahe riigiga on järsult pingestunud.

Erdoğan kuulutas möödunud kuul, et Türgi peab vähendama vaenlaste ja suurendama sõprade arvu.