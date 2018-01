Toronto lennuväljal põrkasid kokku kaks lennukit

Ööl vastu laupäeva sai Toronto lennuväljale maandunud WestJet lennuk löögi lähedal pukseeritavalt Sunwing reisijateta lennukilt, vahendas BBC. WestJeti pardal olnud 168 reisijat ja kuus meeskonnaliiget evakueeriti liugteid pidi.

WestJet has confirmed that WS2425, a Boeing 737-800 with 168 guests and six crew onboard, inbound from Cancun to Toronto Pearson, while waiting to proceed to the gate and stationary, was struck by a Sunwing aircraft pushing back from the gate.