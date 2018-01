Trump loodab, et Koreade kõnelused ei piirdu olümpia teemaga

«Mulle meeldiks, kui nad läheksid sellega olümpiast kaugemale,» ütles Trump pressikonverentsil Camp Davidis. «Ja sobival ajal me ühineksime.»

Kaks Koread kavandavad esimest ametlikku dialoogi enam kui kahe aasta jooksul, et arutada Põhja-Korea osavõttu taliolümpiamängudest Lõuna-Koreas.

Pyongyangi esindaja Rahvusvahelises Olümpiakomitees (ROK) Chang-ung tegi avalduse Põhja-Korea «tõenäolise» osavõtu kohta vahepeatuse ajal Pekingi lennujaamas, olles ilmselt teel Šveitsi, kus asub Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) peakorter.

Neljapäeval nõustusid USA president Donald Trump ja Lõuna-Korea president Moon Jae-in lükkama edasi ühisõppused, mis pidid toimuma talimängude ajal.

Reedel leppisid aga Soul ja Pyongyang kokku, et peavad järgmisel nädalal kõnelusi.

Põhja- Korea liider Kim Jong-un sõnas oma aastalõpukõnes, et tema riik soovib olümpiamängude õnnestumist ja kaalub delegatsiooni saatmist võistlustele.

Lõuna-Korea korraldab 2018. aasta taliolümpiamängud Pyeongchangis 9. kuni 25. veebruarini. Paraolümpiamängud algavad 9. märtsil.

Aastat 2017 jäävad iseloomustama pingete kasv Korea poolsaarel seoses Põhja-Korea sagedaste raketikatsetuste ja kuuenda tuumakatsetusega.

USA teatas aasta algul, et strateegilise kannatlikkuse ajastu suhetes Põhja- Koreaga on lõppenud. 2018. aasta on alanud pingete leevendamisele suunatud žestidega.