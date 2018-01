Senegali lõunaosas tapeti rünnakus 13 inimest

"Relvastatud mehed ründasid noori inimesi, kes kogusid puid Boutoupa kogukonnas. Tapeti 13 inimest ja kahel õnnestus põgeneda," ütles regionaalpealinnas Casamances töötav julgeolekuametnik kohalikule uudisteagentuurile Senegalese Press Agency (APS).

Regioonis on relvastatud konflikt kestnud rohkem kui kolm aastakümmet. Separatistlik rühmitus Casamance Demokraatlike Jõudude Liikumine (MFDC) väidab, et võideldakse regiooni iseseisvuse eest. Dakar on süüdistanud sisside relvadega varustamises Iraani. Teheran on süüdistused tagasi lükanud.

Senegal on üldiselt pääsenud Al-Qaedaga seotud džihadistidest, kes on destabiliseerinud naaberriigi Mali ning korraldanud rünnakuid Burkina Fasos ja Elevandiluurannikul.