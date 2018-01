Hiina lähistel süttis naftatanker, 32 inimest on kadunud

Kadunute seas on 30 iraanlast ja kaks Bangladeshi kodanikku, kes kõik töötasid Panama lipu all sõitval naftatankeril Sanchi, mis Hiina võimude teatel veel põleb. 136 000 tonni naftat vedav tanker on hakanud lekkima ja õnnetuskohta on saadetud kolm puhastusalust.

#UPDATE China has sent vessels for rescue operations and cleanup to avoid a secondary disaster, says MOFA spokesperson pic.twitter.com/rv0gcLtwVl — CGTN (@CGTNOfficial) January 7, 2018

Lõuna-Korea saatis päästeoperatsioonile omalt poolt ühe laeva ja lennuki.

Tanker oli teel Iraanist Lõuna-Koreasse ja põrkas kokku Hongkongis registreeritud puistlastilaeva CF Crystaliga 257 kilomeetri kaugusel Hiina rannikust, teatas transpordiministeerium.

CF Crystali 21 hiinlasest meeskonnaliiget on päästetud.

Kokkupõrke põhjused pole teada.