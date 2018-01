Malmö ülikool homme julgeoleku kaalutlustel uksi ei ava

Reedel toimunud pressikonverentsil selgitas ülikooli esindaja, et ülikooli üldmeilile saabus 29. novembril e-kiri, mis sisaldas 8. jaanuarit puudutavat 'tõsist ärvardust'. Rohkem detaile ülikool ei avalikustanud, kuid lisas, et sellest on teavitatud ka politseid, kes hetkel juhtumit uurib.

«Ma arvan, et on oluline, et kõik osapooled oleksid olukorrast informeeritud ja me oleme otsustanud, et esmaspäeval jääb ülikool suletuks,» ütles kõrgkooli asekansler Kerstin Tham oma avalduses. «Mõistagi on meie tudengite ja töötajate turvalisus prioriteet number üks.»

Ülikooli sõnul tõstetakse kõik homme toimuma pidanud eksamid teisele kuupäevale ja üliõpilased saavad selle kohta vastava teavituse.

Malmös alates 1998. aastast tegutsenud 24 000 õpilasega kõrgkool (högskola) nimetati ametlikult ülikooliks alles selle aasta 1. jaanuarist.