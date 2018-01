Donald Trump – stabiilne geenius või vaimselt haige?

«Minust kui VÄGA edukast ärimehest sai tippteletäht ja Ühendriikide president (esimesel katsel). Arvan, et see ei näita üksnes nutikust, vaid geniaalsust... ja et ma olen seejuures väga stabiilne geenius!» kirjutas Trump üleeile oma lemmiksuhtluskanalis Twitter.

Niimoodi reageeris Trump läinud nädala reedel avaldatud raamatu (pärast Valge Maja katseid raamatu ilmumist takistada otsustas kirjastus avaldada selle plaanitud 9. jaanuari asemel juba reedel – toim) katkele, mis seadis kahtluse alla Trumpi tervisliku seisundi.

Näiteks võrdles Wolff raamatus Trumpi lapsega, kes vajab pidevalt tunnustust, kes ei suuda kirjalikku teksti süveneda ja sellest aru saada. Teose autori väitel on presidendi füüsiline ja vaimne seisund Valges Majas pidevalt kõneaineks.

Trumpi vaimne tervis oli Ühendriikide meediaväljaannetes peamine kõneaine kogu nädalavahetuse ja selle kohta käisid televisioonis intervjuusid andmas ka tema nõunikud ja Valge Maja töötajad.

Meedias ei jäänud ka tähelepanuta Trumpi väide, et temast sai president kohe esimesel korral, kui ta kandideeris. Nimelt tegi Trump esimese katse Valgesse Majja pääseda 1999. aastal Reformipartei presidendikandidaadina, kuid ei osutunud valituks.

Trump oletas Twitteris, et raamatus sisalduvate valede taga on demokraadid ja nende sülekoerad, kelle sõnumit levitab valeuudiseid avaldav peavoolumeedia. Trumpi arvates püüavad nad niimoodi Ameerika avalikkust lollitada, nagu seda on tehtud ka teda Venemaaga seostades.

«Tegelikkuses on läbi kogu mu elu minu kaks suurimat trumpi olnud vaimne stabiilsus ja tõesti väga tark olemine,» kirjutas 71-aastane Trump, kelle sõnul meenutab toimuv talle kuulujutte filminäitlejast presidendiks tõusnud Ronald Reagani tervise kohta. Trumpi sõnul oli seesuguste väidete taga poliitiline laimukampaania vabariiklasest riigipea vastu, kes oli enne teda vanim USA presidendiks saanu.

2004. aastal 93-aastasena surnud Reagan põdes Alzheimeri tõbe, millest ta rääkis avalikkusele 1994. aastal ehk viis aastat pärast Valgest Majast lahkumist. Kuigi Reagani arstid on seda eitanud, on spekuleeritud, et Alzheimer võis Reaganit mõjutada juba riigipeana töötades.

Trumpi sõnul on raamatu autor Wolff täielik luuser, kes kirjutas väga igava ja tõele mittevastava raamatu. Riigipea sõnul Wolff valetab, väites, et usutles teda Valges Majas kolm korda. «Seda ei juhtunud, OK? Ta kujutab seda ette,» kirjutas Trump Twitteris.

Wolffi sõnul ei tule Trump presidendi tööülesannetega toime ja see lõpetab lõpuks ka tema presidentuuri. «Minu jutustatud lugu näitab presidentuuri nõnda, et see paneb inimesi kõikjal tõdema, et ta (Trump – toim) ei tule oma ülesannetega toime. Keisril ei ole rõivaid,» ütles Wolff intervjuus BBC-le.

Wolffi sõnul on kõik Valgesse Majja tööle tulnud inimesed pidanud tunnistama, et Trump ei ole oma ülesannete kõrgusel. «Ta ei loe, ta ei kuula, ta ei ole mitte millestki huvitatud,» selgitas autor, kes on varem öelnud, et tema eesmärk oli näidata Valges Majas toimuvat ilustamata, nii nagu see päriselt on.