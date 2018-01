Hispaania leegionärid saadetakse dieedile

Hispaania päevalehega El Pais rääkinud kaitseväe allika sõnul ei osale nii kõrge kehamassiindeksiga leegionärid sõjaväeparaadidel ega muudes tegevustes, kus on kaalul Leegioni kuvand.

Ülekaalulistele sõduritele on määratud range kaalulangetamisprogramm, kus nad jälgivad spetsiaalset toitumis- ja treeeningkava, samuti on nad arstliku ja psühholoogilise järelvalve all ning peavad käima vastavatel koolitustel.

El Paisi kirjutab, et leegionäride kaaluprobleemide põhjuseks on ka antud üksuses teenivate sõdurite kõrgem keskmine vanus.