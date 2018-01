Video: Hispaanias istub lumevangis tuhatkond sõidukit, appi on saadetud sõdurid

Armee saatis kaks kompaniid ja 95 sõidukit vabastama sadu lumelõksus autosid maanteel AP6, mis ühendab pealinna Madridi riigi loodeosas asuva Segovia linnaga.

«AP6-l on lõksus palju sõidukeid, kuid me töötame ilma pausideta kilomeeter kilomeetri haaval, et jõuda kõigini võimalikult kiiresti,» teatas sõjavägi Twitteris.

Sõdurid ja tuletõrjujad kasutavad maantee vabastamiseks lumesahkasid ja pakuvad autojuhtidele sooja hoidmiseks tekke ja kuumi jooke.

Tavatult lumine ilm tabas Hispaaniat ajal, mil paljud inimesed naasevad pärast jõulupühi koju.

Tänase seisuga on lõksus umbes tuhat sõidukit, sõnas Hispaania teeohutusameti DGT esindaja.

Drivers stuck in the snow have been posting videos on Twitter, and say they have been there all night in the cold with no help.

