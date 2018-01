Välismaa lühiuudised 08.01.2018

Hispaaniat tabas lumetorm

Hispaania saatis 250 sõdurit päästma ööl vastu eilset pealinna Madridi riigi loodeosas asuva Segovia linnaga ühendaval maanteel AP6 lumevangi sattunud inimesi. Sõdurid ja tuletõrjujad kasutasid maantee vabastamiseks lumesahkasid ning pakkusid inimestele tekke ja kuumi jooke. Lumetorm tabas Hispaaniat ajal, mil paljud inimesed naasid pärast jõulupühi koju. Eile oli lõksus tuhatkond sõidukit, sõnas Hispaania teeohutusameti DGT esindaja. AFP/BNS

Prantsusmaa meenutas rünnakut Charlie Hebdole

Prantsusmaal mälestati eile 12 inimest, kes hukkusid islamiäärmuslaste rünnakus satiirilehe Charlie Hebdo toimetusele kolme aasta eest. President Emmanuel Macron asetas Pariisis toonase toimetuse hoone ette leinapärja, toimetuse praegune asukoht on salastatud. AFP/BNS

32

inimest jäi kadunuks kahe laeva kokkupõrkes Hiina lähistel.

Briti valitsust ootavad ees muudatused

Asepeaminister Damina Greeni otsus pornograafiaskandaali tõttu enne jõule tagasi astuda tähendab, et valitsuses tuleb teha mõned muudatused, teatas Briti peaminister Theresa May (pildil) eile. Briti meedia sõnul on oodata, et välisminister Boris Johnson, rahandusminister Philip Hammond ja Brexiti-minister David Davis jätkavad oma praeguses ametis. AFP/BNS

Trump on valmis Kimiga rääkima

USA president Donald Trump kinnitas üleeile ajakirjanikele, et on alati valmis Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga telefoni teel vestlema. «Ma usun alati läbirääkimistesse. Teeksin seda kindlasti, pole mingit probleemi,» ütles Trump, kes ootab enda sõnul positiivseid tulemusi Lõuna-Korea ja Põhja-Korea kõnelustelt. Korea riigid plaanivad alanud nädalal esimest ametlikku dialoogi enam kui kahe aasta jooksul, et arutada Põhja-Korea osavõttu taliolümpiamängudest Lõuna-Koreas. AFP/BNS

Navalnõi kandideerimiskeeld jäi jõusse

Vene ülemkohus lükkas üleeile tagasi opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi apellatsiooni, jättes jõusse tema presidendivalimistel osalemise keelu. Navalnõi kaitsjad on varem öelnud, et keeld võidakse kaevata Euroopa Inimõiguste Kohtusse. Interfax/BNS

Migrandid tungisid Hispaaniasse

Hispaania Melilla enklaavi Aafrikas tungis üleeile paarsada migranti, kellest mõned said kuuemeetrist piiritara ületades viga. Vigastada sai ka politseiametnik, keda sissetungija ründas konksuga. Sissetungijad toimetati migratsioonikeskusesse. AFP/STT/BNS

Pariisis protestiti Erdoğani vastu

Prantsusmaa pealinnas Pariisis protesteerisid üleeile umbes 5000 kurdi meeleavaldajat Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani vastu, kes pidas päev varem Pariisis kõnelusi president Emmanuel Macroniga. «Mõrtsukas Erdoğan!» karjusid protestijad. AFP/BNS