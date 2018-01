Trump ja liitlased jätkasid presidendist kirjutatud raamatu ründamist

Trump nimetas pühapäevases Twitteri-postituses Michael Wolffi raamatut «Fire and Fury: Inside the Trump White House» libaraamatuks.

«Ma olen pidanud taluma libauudiseid sestsaadik, kui teatasin kandideerimisest presidendiks. Nüüd pean ma taluma ka libaraamatut, mille on kirjutanud end täielikult diskrediteerinud autor,» säutsus Trump.

Trumpi poliitnõunik Stephen Miller kinnitas uudistekanalile CNN, et president on poliitiline geenius. Wolffi nimetas Miller saastraamatu saastautoriks.

Trump ise deklareeris Twitteris laupäeval, et on geenius ja seejuures väga stabiilne.

Raamat kirjeldab Trumpi riigipeana, kes ei ole oma ülesannete kõrgusel, ning kelle vaimne tervis ja tasakaal äratavad kahtlust.

USA ÜRO-suursaadik Nikki Haleyn sõnul ei sea Valges Majas keegi kahtluse alla Trumpi vaimset tasakaalu. Ta andis uudistekanalis ABC mõista, et raamatu autot on raha ja võimu nimel valmis valetama.

USA Luure Keskagentuuri (CIA) juht Mike Pompeo aga ütles Fox Newsile, et Wolffi maalitav pilt on «puhas fantaasia».

«President on pühendunud, ta mõistab keerulisi asju, ta küsib meie CIA meeskonnalt tõesti raskeid küsimusi,» selgitas Pompeo. Tema sõnul on Trump täiesti kombes ja on naeruväärne vihjata millelegi muule.