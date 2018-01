Parima võõrkeelse filmi Kuldgloobusega pärjati linateos uusnatside vägivallast

Film triumfeeris kategoorias, kus teise seas kandideerisid ka Rootsi must komöödia «Ruut», mis võitis mullu Canne'is Kuldse Palmioksa, ning Kambodža lapssõdurist pajatav tõsieluline «Esmalt tapsid nad minu isa» («First They Killed My Father»), mille lavastas Angelina Jolie.

Kuldgloobus (Golden Globe Awards) on USA filmi- ja teleauhind, mis antakse välja igal aastal ametliku õhtusöögi käigus.

Auhinnatseremooniat on Hollywoodi Välisajakirjanike Assotsiatsioon korraldanud 1944. aastast.

Võitjad valib 86-liikmeline ajakirjanikest koosnev žürii, kes elavad Hollywoodis ja on seotud ka välismaise meediaga.