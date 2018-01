Briti parlamendi võrgu kaudu proovitakse visalt pornolehti külastada

Kommunikatsioonivabadusele tuginedes tellitud andmetest selgus, et juunikuiste valimiste järel on Briti parlamendi võrgust püütud pornolehekülgedele pääseda 24 473 korda.

Parlamendi võrguühendusi kasutavad nii ülem- kui alamkoja liikmed ja nende abid. Ka parlamendi külastajad tohivad oma seadmetega seda võrku kasutada.

Täiskasvanute saitidel käia püütakse visalt sellest hoolimata, et parlamendi võrgus on pääs pornokülgedele tõkestatud. Parlamendi pressiesindaja sõnul on suurem osa pornootsinguist tahtmatud.

Möödunud aastal takistati pornokülgedele pääs ühtekokku 113 208 korral.