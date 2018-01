Saksa poliitik rääkis põgenikeküsimuse «lõplikust lahendamisest»

Weber ütles reedel intervjuus Saksa raadiokanalile, et 2018. aastal on Euroopa jaoks keskseks teemaks põgenikeküsimuse lõplik lahendamine. Weber kasutas saksakeelset väljendit «finale Lösung», mis kriitikute sõnul sarnaneb natside kasutatud terminiga «Endlösung», mis seostub juutide ja teiste hävitamisega holokausti käigus.

Weberi sõnul kahetseb ta oma sõnavalikut, kuid konservatiivist poliitik süüdistas teda natsidega seostanud kriitikuid ebaaususes.

«Minu sõnavalik eile (reedel – toim) oli vale ja ma kahetsen seda,» kirjutas Weber oma mikroblogivõrgustiku Twitter kontol, «minu süüdistamine kaugemaleulatuvates eesmärkides on ebaaus ning iseloomustab täiesti valesti minu isiklikke vaateid ja positsioone.»

My choice of words yesterday was wrong and I regret it. But accusing me of intending any further associations is dishonest and completely mischaracterises my personal view and position. 1/2