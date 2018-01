Leedu eurovolinik: miks Saksamaa ja Soome teevad Venemaaga koostööd, aga mitte Leedu?

Andriukaitis ütles eilses teleusutluses, et Euroopa Liidu riigid on leppinud kokku, et hoolimata Moskva vastu kehtestatud sanktsioonidest on teatud valdkondades koostöö võimalik.

«Võin tuua arvukaid näiteid selle kohta, kuidas liikmesriigid teatud valdkondades Venemaaga koostööd teevad,» ütles Euroopa Komisjoni tervishoiuvolinik. «Miks on see võimalik Saksamaal, Soomes ja Belgias, kuid mitte Leedus?» küsis ta.

Leedu ei ole alates Krimmi annekteerimisest 2014. aastal olnud kõrgetasemelistes kontaktides Vene ametnikega. Poola, Läti ja Eesti on jätkanud kontakte ministrite ja aseministrite tasemel, suured Euroopa riigid aga tipptasemel.

Leedu peab taastama poliitilised sidemed Moskvaga, sest otsene ja põhimõttekindel suhtlemine on parem kui suhtluse vältimine, ütles peaminister Skvernelis hiljuti. «Leedu on ainus Euroopa Liidu liikmesmaa, kel puuduvad igasugused töised sidemed Venemaaga – igasugused!» põhjendas peaminister Facebookis.

Skvernelise sõnul on Venemaa keeruline naaber, kuid Leedu ei tohi karta Venemaale tõtt otse näkku öelda.