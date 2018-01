Poliitikut karistati tenniselegendi poja rassistliku solvamise eest hoiatusega

Noah Becker andis hiljuti intervjuu, milles nurises, et teda nähakse vaid oma isa «igavese poja» prisma läbi.

AfD poliitik Jens Maier. | FOTO: Michael Kappeler/AP/Scanpix

«Tundub, et see väike poolneeger sai lihtsalt liiga palju tähelepanu. See on ainus selgitus tema käitumisele,» öeldi Maieri Twitteri-kontol eelmisel nädalal tehtud ja nüüdseks kustutatud postituses.

Maier väidab, et tema seda sõnumit ei kirjutanud, vaid seda tegi üks alluv. Maieri sõnul kahetseb ta juhtunud äpardust. AfD jaoks oli selline selgitus piisav.

AfD juhtkond otsustas täna ühehäälselt, et Jens Maierit hoiatatakse ametlikult ja teda ärgitatakse hoolsusele oma alluvate valimisel ning nende üle järelevalve pidamisel. Erakonnast välja teda ei visatud. Maierit peetakse AfD marurahvuslikku tiiba kuuluvaks.

Noah Becker on Maieri suhtes ka kaebuse esitanud. Tenniselegend Boris Becker oli avaldas eilses Die Weltis kommentaari, kus andis poliitiku tegevusele hävitava hinnangu: «Jens Maier ei ütle selliseid asju rumalusest või hirmust. Ta teab täpselt, mida ta teeb ja miks ta seda teeb.» Samuti ütles tennisestaar, et Maier peab tagajärgedega silmitsi seisma.

Endine maailma esireket Becker võitis oma karjääri jooksul kuus suure slämmi turniiri. Tema poeg Noah on 23-aastane.