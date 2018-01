Galerii: Trump Toweri tulekahjus sai kaks inimest vigastada

Suits levis kõrghoone katuselt mitme kvartali kaugusele ja tuletõrje kutsuti kohale täna hommikul kohaliku aja järgi kell 7.20 (Eesti aja järgi 14.20). Põleng saadi kiiresti kontrolli alla ja tehti kindlaks, et tuli edasi ei leviks.

Esialgsetel andmetel sai põleng alguse elektrisüsteemi rikkest. Kui esialgu vigastatutest teateid ei olnud, siis hilisemate andmete kohaselt sai üks tsiviilisik raskelt viga ning üks tuletõrjuja kergemalt. Tulekahju kustutamiseks Manhattanil 5. avenüül asuvas hoones kulus umbes tund.

Kuigi president Donald Trump ja tema perekond elavad nüüd Valges Majas ja viibisid tulekahju ajal Washingtonis, kuulub perekond Trumpile 58-korruselises kõrghoones luksuskorter. Kõrghoone on ka tema äri peakorteriks.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP