Hiina lähistel põlev naftatanker võib plahvatada

Aluse 32-liikmeline meeskond koosnes 30 iraanlasest ja kahest Bangladeshi kodanikust, kellest enamik on endiselt kadunud. Iraani võimude teatel leiti põlevalt aluselt ühe inimese surnukeha, kelle säilmed saadeti tuvastamiseks Shanghaisse.

Hiina meedia teatel põleb 136 000 tonni naftat vedanud Panama lipu all sõitnud naftatanker Sanchi endiselt ja see võib plahvatada. Kustutus- ja päästetöödest võtavad osa kolm riiki: Hiina, Lõuna-Korea ja Ameerika Ühendriigid.

Tanker veab umbes 136 000 tonni kondensaati, mille näol on tegu ülikerge toornaftaga. Kondensaat on erinev tavalisest toornaftast. Kõrge rõhu all on kondensaat gaas, mis vabanemise korral muutub vedelikuks. See on ülimalt mürgine, madala tihedusega ja tavalisest naftast märkimisväärselt plahvatusohtlikum.

Laeval transporditava nafta hind on umbkaudu 50 miljonit eurot. Päästetöid raskendavad mürgisuitsu pilved, samuti kardetakse keskkonnareostust.

«Võimalus, et see (reostus - toim) jõuaks rannikule, on väga väike,» ütles BBC-le Southamptoni ülikooli okeanograaf Simon Boxall, kes viitas tuule suunale. «Kuid me näeme siin palju naftat ja veesügavus selles piirkonnas on ainult 50-60 meetrit, mistõttu on sellel vahetule ümbruskonnale dramaatiline mõju,» lisas Boxall.

Tanker oli teel Iraanist Lõuna-Koreasse, kui see põrkas ligi 300 kilomeetri kaugusel Hiina rannikust kokku Hongkongis registreeritud puistlastilaeva CF Crystaliga. Kaubalaeva 21 hiinlasest meeskonnaliiget päästeti.

Kokkupõrke põhjused pole teada, kuid Hiina välisministeeriumi teatel on alustatud intsidendi asjaolude väljaselgitamist.