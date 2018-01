Talvepalavik Aadria mere ääres

See polnud sugugi ainus võimendatud väljaütlemine. Isegi horvaadist Euroopa Parlamendi liige Ruža Tomašič väidab, et valitsus peaks reageerima lahendamaks piiritüli kahe Euroopa Liidu liikme vahel, saates merepiirile politseijõud või sõjaväe.

«Me ei pea sõda. Oleme realistlikud ja lähme suusatama,» vastas peaminister Andrej Plenkovič. Uus patriotismilaine on maratonvaidluse uuele tasemele viinud. Seda pool aastat pärast alalise vahekohtu otsust, mis pidanuks viimaks probleemi lahendama. Haagis asuva kohtu seatud kuue kuu pikkune tähtaeg sai 29. detsembril läbi, aga Horvaatia ja Sloveenia pole endiselt suutnud piiritüli asjus edasi liikuda.

Uus peatükk Sloveenia ja Horvaatia vahelise piiriküsimuse juures pole pingeid maandanud. Esimestel päevadel tundus kõik endine. Kalurid läksid lahe keskele, teise riigi politsei tuli ja ütles neile, et nad on ebaseaduslikult piiri ületanud. Vastuseks tuli omakorda teise osapoole patrullpaat ja ütles kaluritele, et kõik on korras.

Mõnikord edastasid politseinikud üksteisele isegi valjuhääldite kaudu teateid ja andsid korraldusi oma rannikule naasmiseks. Kuulda oli: «Minge tagasi, olete Sloveenias» või «Minge tagasi, olete Horvaatias».

Sloveenia kalapaatide arvu vähendati Euroopa Liidu rahaga, nimelt antakse välja toetusi püügi vähendamiseks. Vaidlusaluse Pirani lahe veealune elu pole enam kuigi rikkalik. Kui nende kalade hinnas on sees ka kulutused, mis tehakse politseipaatide «kaitsmiseks» (mõlemat rahastab ilmselt Euroopa Liidu välispiirifond), siis on tegu Euroopa Liidu kõige kallimate kaladega.

Kõik algas 1991. aastal, mil endise Jugoslaavia lagunemise järel tekkisid uued riigid. Kuna sisepiirid polnud kunagi eriti olulised, ei olnud keegi neid ka täpselt paika pannud. See on ka põhjus, miks NATO ja Euroopa Liidu sise- ja välispiir pole osaliselt isegi praeguseks paika pandud.

Haagis tuli Sloveenia-Horvaatia piiri üle otsustada ja tegu oli osaga Horvaatia Euroopa Liidu liikmeks saamise protsessist. Sloveenia oli piiriküsimuste tõttu Horvaatia liitumise vastu, kuni aktsepteeris ÜRO vahekohtunike otsust ja edasisi takistusi ei teinud.

Nüüd aga teatas Horvaatia valitsus, et otsusega ei nõustuta, sest Sloveenia vahekohtunik jäi vahele Sloveenia valitsusega konsulteerimisega. Vahekohus nõustus aga Euroopa Komisjoni seisukohaga, kus öeldi, et «võetakse arvesse viimast otsust ja oodatakse mõlemalt osapoolelt selle rakendamist».

Seda ei juhtunud, sest Plenkoviči Horvaatia valitsus ei saatnud välja ühtegi signaali koostöö tegemise kohta. Naeruväärsemaks teeb olukorra see, et Horvaatia peaministri isa on kommunikatsiooniprofessor, kes elab ise Sloveenias.

Peaministril on raske sellise lahendusega leppida. Ta on parempoolse erakonna HDZ juht, mis võidab hääli katoliikluse ja patriotismiga seotud hüüdlausetega. Seega pole ime, et isamaa-armastuse parempoolsel serval seisvad veteranid saadavad talle ähvardusi või juhtnööre piiriprobleemi lahendamiseks. See ongi põhjus, miks probleemi oleks võimalik lahendada ilma välismaalt tuleva surveta Horvaatiale.

Avaliku arvamuse piiriküsimuse poole pööramise teel on alati võimalik vältida küsimusi töötuse, tervishoiusüsteemi või noorte massilise väljarände kohta. Seetõttu on Saksamaa meedia nimetanud vaidlust potentsiaalse sõjakoldena, kui Brüssel ei sekku ja seda ei lahenda. See, mis paistis veel mõni päev tagasi naljana, pole seda enam sugugi. Isegi mõjuvõimsad poliitikud on hakanud valjemalt sõjatrummi taguma.