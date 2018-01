Allikad: Oprah võib presidendiks kandideerida

Anonüümsust palunud sõprade sõnul mainis Oprah presidendiks kandideerimise mõtet juba mitu kuud tagasi, aga pole kindlat otsust veel langetanud. Tema kõneisik pole väiteid kommenteerinud.

Demokraatlik partei ei hakka küll ametlikke kandidaate otsima enne 2018. aasta vahevalimisi, aga sellest hoolimata on mitmed potentsiaalsed kandidaadid juba valimisvõitluseks valmis.

Winfrey pidas eilsel Kuldgloobuste tseremoonial kõne ja paljud lugesid tema sõnavõtust välja valmidust 2020. aastal presidendiks kandideerida. Tegu võis olla juhusega, aga samas võis Winfrey soovida just sellist sõnumit edastada, kirjutab CNN.

Mõnede poliitikaekspertide sõnul võib Winfrey tuntus ja rikkus anda talle võimaluse demokraatide presidendikandidaadiks tõusta, aga samuti on õhus küsimus, kas USA rahvas oleks valmis teist korda järjest valima presidendiks telestaari?

Kuigi Winfrey on korduvalt vastamata jätnud presidendiametiga seotud küsimustele, ütles tema pikaaegne elukaaslane Stedman Graham, et kandideerimine on kindlasti laual. «See oleneb inimestest. Ta teeks seda kindlasti,» sõnas Graham.

Oprah Winfrey ja Stedman Graham. | FOTO: ANDREW KELLY/Reuters/Scanpix

Winfrey toetas 2008. aastal Barack Obamat ja 2016. aastal Hillary Clintonit, kelle kampaania ajal kutsus ta inimesi üles valima esimest naispresidenti. Tema hinnangul oleks tegu märgilise sammuga. Fakt, et USAs pole siiani naispresidenti olnud, muudab Winfrey sõnavõtu veelgi kaalukamaks.

Aastakümneid oma isiklikku telesaadet juhtinud Winfrey on ameeriklaste hulgas ülimalt populaarne, samuti on tal rahaline võimekus kampaania korraldamiseks. Kõigest hoolimata pole populaarsel naisel varasemat poliitilist kogemust.

Samas väitis Winfrey eelmise aasta märtsis intervjuus Bloombergile, et samuti eelneva poliitilise kogemuseta Trumpi võit andis tallegi tõuke. Hiljuti eitas Winfrey aga kanali CBS hommikuprogrammis presidendiks kandideerimist.

Oprah vedas aastakümneid telesaadet «The Oprah Winfrey Show» ja saavutas sellega tohutu populaarsuse. 63-aastase Winfrey varanduse väärtuseks hinnatakse umbes 3 miljardit dollarit.