Mässulised ründasid droonidega Venemaa baase Süürias

Mehitamata lennumasinad olid saadetud teele enam kui 50 kilomeetri kauguselt. Neist kümnega rünnati baasi Hmeimis ja kolmega Tartusis. Ministeeriumi andmeil kasutasid mässulised rünnakuks niivõrd kaasaegseid droone esmakordselt.

«Seitse mehitamata lennumasinat tulistati alla õhutõrjekompleksiga Pantsir-S,» väitis ministeerium, mille selgituse kohaselt tehti ülejäänud kuus drooni kahjutuks raadioelektroonilise võitluse üksuste poolt.

Väidetavalt on kindlaks tehtud ka droonide väljasaatmise koht. Ministeeriumi sõnul näitab rünnak, et mässulised on saanud enda käsutusse tehnoloogia, mis võimaldab korraldada terrorirünnakuid ükskõik millises riigis.

Vene ajaleht Kommersant teatas varem, et ülestõusnud korraldasid 31. detsembril mürsurünnaku Hmeimi sõjaväebaasile, hävitades seitse lennukit.

Vene kaitseministeerium eitas 4. jaanuaril seitsme lennuki kaotust, ent kinnitas rünnakut, milles hukkus kaks sõjaväelast. 3. jaanuaril teatas ministeerium, et 31. detsembril olevat Süürias tehnilistel põhjustel alla kukkunud kaks helikopterit Mi-24, mõlemad piloodid said surma.

Venemaa alustas operatsiooni Süürias 2015. aasta septembris. Vene õhujõud toetavad režiimivägede maismaaoperatsioone. Venemaal on lennuväebaas Hmeimis ja mereväebaas Tartusis. Süürias tegutsevad ka Vene kaitseministeeriumi eriüksused.