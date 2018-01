Trumpi tervisekontroll ei sisalda psühhiaatrilist hinnangut

Vastates ajakirjanike sel teemal esitatud küsimustele, ütles Valge Maja kõneisik Hogan Gidley lakooniliselt: "Ei."

"Ta (president) on terav nagu nael," lisas Gidley.

71-aastasele Trumpile tehakse arstlik läbivaatus reedel Washingtonis Walter Reedi sõjaväehaiglas ning tulemused avalikustatakse.

2016. aasta presidendivalimiste kampaania ajal avaldas Trump oma kauaaegse ihuarsti Harold Bornsteini kirja, milles too kinnitas, et Trump on "suurepärases füüsilises vormis".

Bornstein väitis 2015. aastal, et Trumpist saab "kõige tervem isik, kes on kunagi presidendiks valitud".

Trump kinnitas nädalavahetusel Twitteri säutsus, et ta on "väga stabiilne geenius".