Uuring: Soome kaitseväes on probleem seksuaalne ahistamine

Umbes 17 protsenti kaitseväe personali võrguküsitluses osalenud Soome kaitseväe töötajatest tunnistas, et nad on vähemalt korra tööl kogenud seksuaalset ahistamist. Usutlus viidi läbi umbes 800 töötaja seas. Umbes 77 protsenti küsitletutest vastas, et nad pole kunagi kogenud tööl seksuaalset ahistamist.

Soome kaitseväe esindaja Anna Lind ütles Turun Sanomatele, et tõenäoliselt tõstis näitajat asjaolu, et seksuaalseks ahistamiseks võis pidada ka verbaalset ahistamist.

Küsitluses ei eristatud naisi ega mehi, kuid Soome kaitseväes töötab umbes 12 000 inimest, kellest ca 2600 on naised.