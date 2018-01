Video: kas Donald Trump unustas ära USA riigihümni sõnad

Salvestuselt on näha, et hümni «The Star-Spangled Banner» ajal tavakohaselt kätt südame juures hoidnud Trump ei laulnud kaasa kogu hümni, tehes pause ja takerdudes. Näha on ka seda, kuidas president rõhutab teatud sõnu ja lõpetab hümni naerusuiselt.

Osa sotsiaalmeedia kasutajaid on oletanud, et Trump ei kuulnud staadionil müra tõttu heli ja riigipeal võis seetõttu olla keeruline kaasa laulda.

Kirjutamata etiketi järgi ei pea president hümni kaasa laulma, kuid ta võib seda teha. Trumpi eelkäija Barack Obama kasutas mõlemat võimalust.

Läinud nädala reedel ilmunud ajakirjanik Michael Wolffi raamatus «Fire and Fury: Inside the Trump White House» («Tuli ja raev: sissevaade Trumpi Valgesse Majja») seatakse kahtluse alla 71-aastase Trumpi suutlikus tema vaimse ja füüsilise tervisliku seisundi tõttu täita presidendi tööülesandeid. Trump on nimetanud raamatus toodud väiteid valeks.