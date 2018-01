Brexiti minister kurdab: ELi käitumine kahjustab brittide huvisid

Davis kirjutas detsembris Briti peaministrile Theresa Mayle kirja, milles sarjas ELi meetmete eest, mis rakenduvad juhul, kui Suurbritannia ja EL ei suuda leppida kokku lahkumistingimustes enne Ühendkuningriigi lahkumist blokist 2019. aastal.

Lisaks kritiseeris ta ELi ameteid ettevõtetele saadetud juhiste eest, milles antakse firmadele ülevaade Brexiti-järgsest maastikust, kuid jäetakse mainimata muudatuste jõustumise üleminekuperioodi võimalikkus.

«ELi lähenemine on sageli Briti huvisid kahjustav,» kirjutas Davis.

May pressiesindaja keeldus uudist kommenteerimast.

Davis ütles peaministrile, et kavatseb ärgitada Euroopa Komisjoni muutma oma juhiseid ning hoiatas, et ELi praegune seisukoht potentsiaalselt rikub Ühendkuningriigi õigusi liikmesriigina.

Davise sõnul ütlesid tema nõunikud talle, et kui Suurbritannia otsustab komisjoni selle eest kohtusse kaevata, siis seisab ees pikk ja riskantne kohtuprotsess,

Brüssel eitas Davise väidet, et Suurbritanniat koheldakse teistest ELi riikidest teisiti.

«Meie Euroopa Komisjonis oleme üllatunud, et Ühendkuningriik on üllatunud, et valmistume stsenaariumiks, mille Briti valitsus on ise välja käinud,» ütles komisjoni pressiesindaja Margaritis Schinas täna ajakirjanikele.

Šoti peaminister Nicola Sturgeon nimetas Davise kirja erakordseks. «Valitsus, mis on pühendunud EList lahkumisele ja räägib pidevalt leppeta jäämise võimalusest, oigab selle pärast, et EL valmistub kohtlema Ühendkuningriiki mitteliikmena ja leppeta jäämiseks.»

This letter is extraordinary. A govt intent on leaving EU & continually talking about prospect of ‘no deal’ moaning about EU preparing to treat UK as a non member and for the possibility of ‘no deal’. Unbelievable - or rather, increasingly believable from this inept UK government https://t.co/47CFxS99B7