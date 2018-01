Rassistlik president heidab ÜRO-le varju

ÜRO Inimõiguste Nõukogu tööruumid asuvad 1870. aastate keskel Genfi järve äärde ehitatud 225 toaga häärberis, mis kannab alates 1924. aastast USA presidendi Woodrow Wilsoni auks Wilsoni palee nime.

Sajand pärast Wilsoni pingutusi Esimese maailmasõja lõpetanud rahulepingu sõlmimisel ja Genfist diplomaatilise keskuse teinud Rahvasteliidu loomisel on hakatud Wilsoni vaateid inimõigustele ja eriti rassile terasemalt luubi alla võtma.

Ümberhindamisega tegeleb peamiselt Princetoni ülikool, mille president Wilson oli, kuid samasugune protsess ootab ees ka Genfis, mida on vahel nimetatud inimõiguste pealinnaks.

Kuigi Wilsoni pärand on tugevalt seotud Genfi kujunemisega suurte rahvusvaheliste organisatsioonide koduks, on kõlanud väiteid, et ÜRO peaks oma sidemed afroameeriklasi diskrimineerinud presidendiga üle vaatama.

«Wilson oli rassist. Selles ei ole kahtlustki,» ütles Oxfordi ülikooli ajaloolane Margaret MacMillan AFP-le. «Asjaolu, et inimõiguste nõukogu asub Wilsoni palees... Ma arvan, et see on kahetsusväärne. See on üks neist ajalooõnnetustest.»

2015. aastal väljendas Princetoni ülikoolis grupp mustanahalisi üliõpilasi muret selle pärast, et ülikooli mainekas rahvusvaheliste suhete kool kannab vastuolulise presidendi nime.

Princeton kutsus kokku uurimiskomisjoni, mis palus ajaloolastel presidendi tegevust hinnata. Selgus, et Wilson oli mustanahaliste õigusi puudutavate seaduste koha pealt reaktsiooniline, võttes vastu föderaalvalitsuses segregatsiooni suurendavaid otsuseid ja täites oma kabinetti valgete ülevõimu pooldajatega.

«Me ei saa vabandada Wilsoni rassistlikku poliitikat lihtsalt sellega, et ta oli «oma aja mees»,» teatas John Hopkinsi ülikooli ajaloolane N.D.B Connolly oma kirjas komisjonile.

Smithi kolledži ajaloolase Paula J. Giddingsi sõnul kirjutati Wilsoni tegevuse tõttu rassiline eraldatus kogu rahva südamesse.

Lõpuks otsustati küll Wilsoni nimi oma institutsioonidele alles jätta, kuid kutsuti üles Wilsoni puudusi ausamalt tunnistama.

Wilsoni nime on laialdaselt au sees hoitud. Pariisi kesklinnas asub Avenue President Wilson, Wilsoni palee kõrval Genfis aga luksuslik President Wilsoni hotell. Presidendi seotus ÜRO Inimõiguste Komisjoniga toob aga kaasa spetsiifilisi probleeme, kuna ÜRO inimõiguste ülemvoliniku amet tegeleb ka rassi- ja rahvusvähemuste õiguste kaitsega.

MacMillan leiab, et Wilsoni saavutusi Genfile olulise rahvusvahelise süsteemi juures võib tunnustada, kuid et selleks oleks sobivam näiteks ÜRO Desarmeerimiskomisjon, mille juures saaks Wilsoni pärandit positiivses valguses näidata.

Eelmisel kuul AFP-le antud intervjuus sõnas inimõiguste nõukogu ülemvolinik Zayd ibn Ra‘ad, et eelistab ajalooliste narratiivide sügavamat mõistmist ja tervitaks laiemat arutelu Wilsoni seostest inimõiguste nõukogu peakontoriga.

«Ilmselgelt on Wilson mitmetahuline isik. Kui ei oleks teda, ei oleks tõenäoliselt sündinud ka Rahavasteliitu ega ÜROd,» lausus Ra‘ad. «Kuid jah, tema suhtumine rassiküsimustesse oli laiduväärne, seda kindlasti tänapäevasest vaatevinklist, kuid mitte ainult. See oli nii ka toona.»

Ülemvolinik lisas, et see, kas ja kuidas presidendi panust tunnustada, jääb ekspertide hinnata. Ra‘ad rõhutas aga, et Wilsoni paleele on nime andnud Šveitsi võimud ja hoone kuulub endiselt Genfi kantonile. Seega ei ole ametlk nimemuutus, kui tahes ebatõenäoline, ÜRO otsustada.

Kuid inimõiguste nõukogu võib leppida samasuguse kompromissiga, millele jõudis Princetoni ülikool. Sealsed ajaloolised hooned ja institutsioonid säilitasid senise nime, kuid nende juurde lisati infotahvlid, mis juhtisid tähelepanu Wilsoni eelarvamuslikule suhtumisele.

Inimõiguste vaatluskeskuse juhi Kenneth Rothi arvates on tähtis juhtida Wilsoni palee juures tähelepanu ka presidendi vigadele.

«Ma arvan, et kõige efektiivsem viis sellega tegeleda on olla ühemõtteline Wilsoni vaadete negatiivsete külgede suhtes ning tuua täpselt esile tema tegevuse problemaatilised aspektid, samas eitamata tõsiasja, et ta mängis Rahvasteliidus olulist rolli,» ütles Roth.