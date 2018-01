Rumeenia politseidirektor sai pedofiilist kolleegi varjamise eest kinga

Politseiametnik Eugen Stan arreteeriti eile, süüdistatuna kahe lapse väärkohtlemises ühes liftis. Stani advokaadi sõnul tunnistas ta rünnakut ja seitsmeaastase tüdruku vägistamist 2012. aastal.

Dan märkis, et politseinikku kahtlustatakse veel kahes kuriteos aastatel 2009 ja 2015 ning on võimatu, et ülemused Stani tegevusest teadlikud polnud. «Kuidas saab olla, et keegi ei teadnud midagi?» nõudis Dan.

«Ükski kõrgem politseinik ei ole selle isiku teenistuses hoidmise eest vastutust võtnud. Ja seda hoolimata asjaolust, et teda kahtlustati mitmes kuriteos,» lisas siseminister.