KOHALIK VAADE. Kas piiblivärsid on alkoholireklaam? Leedu ootab vastust

Nii absurdsena kui see ka ei kõla, on tegu päris töökohaga, mida Leedu ajakirjade kirjastajad nüüd pakuvad. Inimesed istuvad kääridega laua taga ja lõikavad Economistist, Vogue’ist, Harper’s Bazaarist, National Geographicust või mõnest teistest tuntud ajakirjast välja kõik reklaamid, millel kujutatakse alkohoolseid jooke.

Sellised äärmuslikud meetmed on kirjastajate enesetsensuur, et ühildada välisväljaannete sisu 2018. aasta 1. jaanuarist Leedu ravimi-, tubaka- ja alkoholikontolli ameti (DTACD) kehtestatud karmide piirangutega.

Tusased pühapäevapoodlejad

Sellest aastast on Leedus alkoholi müümine 18-aastastele ebaseaduslik – seaduslik vanus on nüüd 20 eluaastat. Alkoholi ostmise aega on piiratud kella 10–20 tööpäevadel ja kella 10–15 pühapäeval. Hoolimata sellest, et seadus palju kära tekitas, tabas just viimati mainitud kitsendus eelmisel pühapäeval paljusid üllatusena.

Mitmed poodlejad muutusid pärast kella 15 tusaseks. Tahad risoto valmistamiseks osta pudeli Itaalia valget veini, millest alkohol kuumutamisel niikuinii aurustub? Kahju küll, oleksid pidanud sellele varem mõtlema – täna risotot ei saa.

Samas leiab see vähemus ühiskonnas, kellele alkoholipiirangud on tegelikult suunatud – alkohoolikud –, endiselt mooduse oma doosi hankimiseks: neile on hästi teada, millised poed müüvad ka pühapäeva õhtul kanget alkoholi, mille eest siis hingehinda küsitakse.

Väidetavalt maailma suurima alkoholitarbimisega riigi joomaprobleemi ravima mõeldud seadus sai valitsuse heakskiidu eelmisel aastal. Muudatuse algatajateks olid valitsuspartei Roheliste ja Talurahva Liidu (LFGU) esimees Ramūnas Karbauskis ja tema parem käsi, tervishoiuminister Aurelijus Veryga. Mõlemad on avalikult väitnud, et on karsklased.

Alguses oli nende alkoholidžihaad pilgete märklaud. Karbauskis on väitnud, et igasugune alkoholitarbimine on potentsiaalselt alkoholismiga seotud. Veryga sai naerualuseks aga ülestunnistusega, et rebib välja kõik ajalehtede leheküljed, kus alkoholi reklaamitakse – lapsed võivad ju reklaame näha ja alkohoolikuteks saada.

Nüüd ei ole naljatuju enam kellelgi. Alkoholireklaami keeld on täies jõus ja kõik küljesuurused reklaamid lõigatakse lehest välja. Väiksemad reklaamid peidetakse aga punaste hoiatusmärkide alla, mis kuulutavad: «See lehekülg on eemaldatud seoses alkoholikontrolli seaduse 29. artikli 1. osaga, mis ütleb: Leedus on alkoholi reklaamimine keelatud.»

Juba mainimine toob trahvi

Tsenseeritud ajakirjade esimeste piltide ilmudes arvasid paljud, et tegemist on naljaga. See ei saa ju võimalik olla? Me ei ela ometi Leedustani Islamiriigis? Tegelikkus oli aga karm: igasugune alkoholi mainimine, olgu tegu maitse, konsistentsi või aroomiga, võib langeda reklaami kategooriasse ja tuua kaasa 289–2896 euro suuruse rahatrahvi.

«Mis valikut meil on? Me lõikame lehed tükkideks ja liimime siis kokku. Ainus alternatiiv on neid ajakirju mitte sisse osta,» sõnas kirjastuse Press Express juhataja Vigintas Bartaševičius.

«See on Natsi-Saksamaa aastaid meenutav vandalism, kus teatud ideoloogiat kandvad raamatud põletati,» arvas parlamendisaadik Vytautas Kernagis, kes tegi ettepaneku viia ellu seaduseparandus, mis looks välisväljaannetele alkoholireklaamide osas erandi.

Teised parlamendiliikmed, nende seas Karbauskis, väitsid, et esialgu ei võta võimud kõige rangemat joont ja kirjastajaid karistama ei hakata. Samas jätab see ettevõtted sõltuma võimude suvast, mis on harva kooskõlas mõistuse häälega.

Paljud mäletavad veel kümme aastat tagasi kehtestatud tubakareklaamide keeldu, mil parfüümide sisseostjad saadeti kohtu ette Davidoffi lõhna reklaami edastamise pärast. Võimud tuginesid juhtumis kitsarinnalisele seaduse tõlgendusele, mille kohaselt on Davidoff ka sigarettide tootja.

Mida siis ikkagi loetakse alkoholireklaamiks? Seni ei ole asjas täit selgust ja seetõttu leidub erinevaid tõlgendusi.

Parlamendisaadik Mantas Adomėnas saatis DTACD-le päringu, milles palus selgitada, kas ka teisi väljaandeid peale ajalehtede ja ajakirjade ootab alkoholi reklaamimise korral karistus. Kuna midagi ei ole täpsustatud ega erandeid välja toodud, võib Adomėnase sõnul alkoholireklaamiks vabalt lugeda ka veini puudutavaid piiblisalme ja kirjandusklassikuid nagu «Kolm musketäri». Vastust pole tema küsimusele veel tulnud.

Mõned leedukad naljatavad, et 19. sajand on tagasi. Toona smugeldasid inimesed üle piiri raamatuid, et tsaari ukaasist hoolimata lastele leedu keelt õpetada. Nüüd tuleb tsenseerimata välismaise ajakirja nägemiseks minna välismaale või paluda see endale salaja postiga saata.