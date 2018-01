ÜRO ärgitab Iisraeli loobuma Aafrika migrantide ümberasustamise kavast

Programm hõlmab umbes 38 000 inimest, peamiselt eritrealasi ja sudaanlasi.

Iisrael pakub neile 2900 euro suurust ühekordset makset ja lennukipiletit, kui nad lahkuvad märtsiks. Kui nad seda ei tee, siis ähvardab Iisrael nad vahistada.

Kava pälvis mullu avalikuks tulles laialdast kriitikat, kuid ÜRO põgenikeamet protestis kava vastu uuesti pärast peaminister Benjamin Netanyahu läinudnädalast teadet programmi käivitumisest.

«UNHCR pöördub Iisraeli poole uuesti, et see peataks oma poliitika, mille alusel paigutatakse eritrealasi ja sudaanlasi Sahara-tagusesse Aafrikasse,» teatas amet.

UNHCRi pressiesindaja William Spindler ütles Genfis reporteritele, et kava pole koherentne ning seda rakendatakse mitte väga läbipaistval viisil.

Iisrael pole selgelt öelnud, kuhu migrandid viiakse, kuid kaudselt tunnistab, et sudaanlaste ja eritrealaste jaoks on koduriiki naasmine liiga ohtlik. Iisraeli aktivistide sõnul sõlmis Iisrael seepärast lepped Rwanda ja Ugandaga, et need võtaksid migrandid vastu tingimusel, et nood on sellega nõus.

Uganda avalikult eitab leppe olemasolu. ÜRO andmeil eitab osalust kavas ka Rwanda.

Kuna Uganda ja Rwanda eitavad oma väidetavat rolli, siis ei saa ÜRO asja uurida, ütles Spindler.

UNHCRi sõnul vestles amet Roomas 80 inimesega, kes lennutati koos 2900 euroga Rwandasse ja kes liikusid seejärel Roomasse läbi Lõuna-Sudaani, Sudaani ja Liibüa.

«Teekonna vältel neid väärkoheldi, piinati ja neilt pressiti välja raha, seejärel panid nad oma elu uuesti kaalule, kui nad üle Vahemere Itaaliasse suundusid,» teatas UNHCR.

Spindler ärgitas Iisraeli leidma riiki vaevavatele probleemidele muid lahendusi ja rõhutas, et ÜRO on valmis aitama Iisraeli inimeste ümber asustamisel.