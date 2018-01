USA president kiitis Oprah Winfrey kavatsusi

«Ma arvan, et ma võidaks valimistel Oprahi ja see oleks väga lõbus kampaania. Mulle meeldib Oprah. Ma tunnen teda väga hästi ja sellepärast ma ei usu eriti, et ta kavatseb järgmistel valimistel kandideerida,» ütles Trump.

Ühendriikides on avalikkuse suure tähelepanu pälvinud Winfrey Hollywoodis Kulgloobuste jagamisel peetud kõne.

«Uus päev on horisondil. Kui see päev lõpuks saabub, siis sellepärast, et suurepärased naised, kellest osa on siin ruumis, ja mõned fenomenaalsed mehed näevad ränka vaeva, et muutuda liidriks ja juhtida meid ajastusse, mil keegi ei saaks enam öelda Mina ka,» ütles Winfrey.

Winfrey ütles juba paar aastat tagasi, et Trumpi presidendiks saamine pani teda mõtlema, kas mitte kandideerida isegi Valgesse Majja. Valimistel demokraatide kandidaati Hillary Clintonit toetanud Winfrey vestles tollal Bloombergi televisiooni tarvis rahandustegelase ja filantroobi David Rubensteiniga ja ütles, et ka miljardärist ärimehel ei olnud vähimatki kogemust avalikus ametis, enne kui ta USA presidendiks valiti.

Winfrey ei ole siiski kunagi öelnud, et ta tõepoolest kavatseb presidendiks kandideerida, vaid pigem, et teda ei huvita aktiivses poliitikas osalemine. Samas on mõned inimesed meediastaari lähikonnast öelnud, et presidendiks kandideerimist on Winfreyle soovitatud ja ta mõtleb selle peale tõsiselt.