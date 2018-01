Süürias hukkus rünnakutes mässuliste enklaavile 24 tsiviilisikut

Ida-Ghoutas Süüria ja Venemaa õhulöökides hukkute seas oli kolm last. Hammuriyeh' piirkonnas hukkus kaheksa tsiviilisikut, teatas Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

"Kokku on haavatuid 85. Mõne seisund on kriitiline ja hukkunute arv võib veelgi tõusta," ütles keskuse juht Rami Abdel Rahman.

Ida-Ghouta on valitsusvägede piiramisrõngas 2013. aastast ning piirkonda kontrollivad mässulised tulistavad sealt Damaskusesse rakette ja mürske.

Süürias Vene baasidele hiljuti sooritatud droonirünnakud vajasid abi riigilt, millel on kasutada satelliitnavigatsiooni tehnoloogia, teatas Venemaa kaitseministeerium teisipäeval.

Ministeeriumi teatel tõrjus Venemaa ööl vastu laupäeva mitu mässuliste droonirünnakut Vene sõjabaasidele Hmeimimis ja Tartusis. Kokku kasutati 13 drooni, millest seitse tulistati alla ja kuus sunniti maanduma.

Venemaa ei süüdistanud ühtegi konkreetset riiki, kuid kaitseministeerium väitis, et rünnakuteks vajalikud andmed said tulla "ainult riikidelt, millel on oskusteavet satelliitnavigatsioonist".

Ministeerium tõi esile "kummalise kokkusattumuse", et rünnaku hetkel lendas Vahemere kohal kahe Vene baasi lähistel USA sõjaväe luurelennuk.