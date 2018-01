Bannon lahkus Breitbarti juhi kohalt

"Steve on meie pärandi oluline osa ning me oleme talle alati tänulikud tema panuse ja selle eest, mida ta on aidanud meil saavutada," ütles Breitbarti juhatuse esimees Larry Solov.

Ajalehe New York Timesi andmetel nõudis Bannoni lahkumist väljaande suurtoetaja Rebekah Mercer.

Breitbarti teadaandes ei täpsustata siiski, kas Bannon lahkus omal soovil või ta vallandati. Bannon kuulus Breitbarti juhtkonda 2012. aastast alates, kuid on viimasel ajal sattunud konservatiivide põlu alla Trumpi kritiseerivate väljaütlemistega, mida ta ise on nimetanud vääritimõistmiseks.

Bannon taaskinnitas viimati alles pühapäeval oma toetust Trumpile ja kiitis tema vanimat poega.

"Donald Trump juunior on nii patrioot kui ka hea mees, kes on olnud oma isa eest kõnelemisel järeleandmatu," ütles Bannon uudisteportaalile Axios.

Trumpi vihastas Bannoni avaldus, mille ta tegi autorile ja ajakirjanikule Michael Wolffile Trump juuniori ja ühe Vene advokaadi kohtumisest. Bannon ütles, et kohtumine oli "riigireetlik" ja "ebapatriootlik".

Bannon ütles Axiosele, et see kirjeldus oli suunatud Trumpi presidendikampaania endisele juhile Paul Manafortile, mitte Trumpi pojale.

"Kahetsen, et viivitus vastuse andmisel Don juuniorit puudutanud ebatäpse kajastuse kohta suunas tähelepanu eemale Trumpi saavutuselt," lausus Bannon.

"Minu toetus president Trumpile on vankumatu," lisas Bannon.