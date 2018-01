Valget Maja vihastas USA kohtuniku otsus nn unistajate kohta

Kohtunik William Alsup käskis eile õhtul 49-leheküljelises otsuses valitsusel DACA-nimeline programm ennistada. Otsuses seisab, et valitsus peab lõpliku otsuseni säilitama DACA-programmi kehtivuse üleriigiliselt samadel tingimustel, mis olid jõus enne selle tühistamist septembris.

«Me leiame, et see otsus on ennekuulmatu,» teatas Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders, uudisteagentuuri AFP vahendusel.

Alsupi arvates toetub justiitsministeeriumi hinnang, mille kohaselt on programm ebaseaduslik, puudulikule õiguslikule eeldusele.

Juhul kui kõrgema astme kohus San Francisco kohtuniku otsust ei muuda, tekib programmis osalenutel õigus taotleda oma staatuse uuendamist ja valitsusel lasub kohus teatada avalikult, et DACA on taas aktiivne.

Lapsena ebaseaduslikult USAsse jõudnud immigrante ehk nn unistajaid kaitsesid väljasaatmise eest eelmise presidendi Barack Obama määrused. Programm puudutab umbes 800 000 last.

Trump teatas septembris DACA tühistamisest, kuid peatas otsuse jõustumise, et anda kongressile kuus kuud aega püsiva lahenduse väljatöötamiseks.

Eile püüdis president ärgitada kongressi demokraatide ja vabariiklaste liidreid DACA osas kompromissile.