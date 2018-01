Trumpi nõunik tegi ettepaneku viia USA väed Baltimaadest ära

Ettepanekut ei rakendatud, kuid see on esimene teadaolev kord, kui Valge Maja tippnõunik tegi ettepaneku liigutada Ühendriikide üksusi Moskva meeleheaks, kirjutas portaal, mis tugines uudises kahele endisele USA valitsusametnikule, kes jäid anonüümseks.

Ettepaneku tegi rahvuslikus julgeolekunõukogus strateegilise planeerimise eest vastutav Kevin Harrington.

Ta tegi ettepaneku viia USA sõdurid eemale Venemaa piirist, et ümber raamistada meie huvid uue Venemaa-suhte kontekstis, lausus üks endistest valitsusametnikest, kes oli ettepaneku esitamise juures.

Harrington pidas Venemaale kehtestatud majandussanktsioone USA-le kahjulikuks ja mõtles ümber paigutada või ära tuua USA üksused Baltimaades, et olla Kremlile meele järele. Lisaks asetas Harrington küsimärgi alla Ühendriikide huvid Baltimaades ja nende tähtsuse USA-Vene suhete taustal, kirjutas portaal.

Ettepanekuga tahtis ta praktikas kindlaks teha, kas Venemaa soojendab suhteid USAga, kui Washington astub selleks esimese sammu.

Üks endistest valitsusametnikest ütles, et pidas ideed ohtlikult naiivseks. Tema hinnangul näinuks Kreml üksuste ümberpaigutamist võimalusena tegutseda agressiivsemalt rahvusvahelisel areenil, näiteks Ukrainas ja Süürias.

«Tundsin, et anname midagi ära ja polnud selge, mida me vastu saame,» lausus eksametnik.

Eksametnik andis mõista, et Harrington loobus ettepaneku edendamisest põhjusel, et rahvusliku julgeolekunõukogu praegune juht Herbert McMaster on sellele vastu.

Teine Trumpi valitsuse eksametnik ütles Daily Beastile, et Harrington arutas ettepanekut mitme valitsuse tippametnikuga, kaasa arvatud Valge Maja nüüdseks endise peastrateegi Steve Bannoniga. Allikas ütles, et enamik Harringtoni vestluskaaslasi lükkasid ettepaneku kõrvale.

Steve Bannon | FOTO: Brynn Anderson/AP/Scanpix

Allikas lisas, et Harringtoni ettepanek polnud detailne. Selles ei kaalutud konkreetsete sõjaüksuste äraviimise kasutegurit ega sõjalise tegevuse piiramist Baltimaades.

Harrington polnud enne julgeolekunõukogus tööle asumist sõjaväes töötanud ja tal nappis ka avalikus sektoris töötamise kogemust. Tema kandidatuuri põhipunkt oli see, et ta töötas riskifondi Thiel Macro tegevdirektorina ning oli seetõttu lähedane Trumpi rahastajale ja liitlasele Peter Thielile.

Harringtoni tõi nõukogusse selle tollane juht Michael Flynn ning kuigi Flynn on nüüdseks nõukogust lahkunud, siis Harrington töötab seal jätkuvalt.