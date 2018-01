Pildid ja video: Saharas sadas lund

Pühapäeval langes Alžeeria kõrbelinnas Ain Sefras arvestataval määral lund. Kuigi Sahara väravaks kutsutud linnas tuli ametlikult maha vähem kui kahe sentimeetri paksune lumikate, teatati mujal piirkonnas kuni paarikümnest sentimeetrist sademetest.

Ever seen the Sahara in white? Part of the Sahara Desert is covered in snow up to 16 inches after a freak storm hit the area on Sunday, a rare sight seen only 3 times in 40 years pic.twitter.com/vwpX487DV2