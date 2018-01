Tusk: Poola valitsus on ELis vaid raha pärast

Tusk, kes endine liberaalse Poola peaministrina on praeguse võimuerakonna Õiguse ja Õigluse (PiS) põlisvaenlane, andis intervjuu ajal, mil Poolal on tekkinud ELiga vastuolu mitmes küsimuses, tähtsaimaks neist on kohtureformid, mis ühenduse hinnangul kujutavad endast õigusriigile süsteemset ohtu.

«PiSi jaoks taandub ELis olemise tulu eelarvetasakaalule, nad ei hooli vähimatki teistest hüvedest nagu ühisturg, õiguskord, julgeolekutagamine jne,» ütles Tusk nädalalehele Tygodnik Powszechny.

«Nii kaua kui me ei ole netopanustaja, väärib mäng nende jaoks küünlaid. Sestap kujutan hästi ette olukorda, kui Poola leiab end ühel päeval panustajate hulgas, otsustab valitsus, et on aeg küsida poolakailt, kas nad ikka tahavad, et Poola oleks ELis, ja pingutab siis kõigest väest jõudmaks järeldusele, et liikmelisusega tuleb hüvasti jätta.»

Brüsselis on veel tohutult lootust - ma ei ütle usaldust, kahjuks on see juba kadunud -, et Poola jääb kõigest hoolimata ELi.

Poola uus peaminister Mateusz Morawiecki vabastas eile ametist kaitse- ja välisministri ning kohtus Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga, et pingestunud suhteid siluda.

Poola peaministri Brüsseli-visiidi ajendiks oli Euroopa Komisjoni detsembrikuine otsus käivitada Poola õigusriigi olukorra tõttu ELi lepingute artikkel seitse, alustamaks protseduuri, mis võib päädida Varssavilt hääleõiguse äravõtmisega liidu nõukogus.

Tuski sõnul oli artikkel seitsme käivitamine kõigi jaoks kurb päev. Ta ütles aga, et PiSi valitsusel on võimalik kriisi lõpetada, kui ta loobub muudatustest kohtusüsteemis.

